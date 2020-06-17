لافروف ونظيره القبرصي يبحثان الأوضاع في شرق المتوسط

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس اليوم الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط مع التأكيد على ضرورة دفع مساعي التسوية القبرصية.

ونقلت روسيا اليوم عن الخارجية الروسية قولها في بيان: إن الوزيرين تبادلا خلال مكالمة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب القبرصي أراء الدولتين بشأن الأوضاع في شرق المتوسط مع التركيز على دفع مساعي التسوية القبرصية قدماً بما يشمل دور الأمم المتحدة في هذه العملية.

وأضاف البيان: إن الوزيرين بحثا الخطوات المتخذة من قبل حكومتي الدولتين من أجل رفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى جانب الأجندة الثنائية بين الدولتين بما في ذلك تحديد الفعاليات الثنائية بمناسبة الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين وتنسيق الخطوات في سبيل إعداد حزمة من الاتفاقات الثنائية.

ويأتي هذا الاتصال على خلفية التوترات المستمرة في شرق المتوسط في ظل مشاريع التنقيب التي ينفذها النظام التركي قبالة سواحل قبرص رغم معارضة حكومة نيقوسيا واليونان إلى جانب تقديمه دعماً عسكرياً للميليشيا المسلحة في ليبيا من خلال إرسال مرتزقته وإرهابييه من سورية إلى ليبيا لتأجيج الوضع الأمني فيها ونهب خيراتها.

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