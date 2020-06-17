معيد ناجح مع وقف التنفيذ في جامعة الفرات.. شكوى من إلغاء التعيين

تشرين- زهير المحمد

فوجئ عدد من المتقدمين الذين نجحوا في مسابقة أعضاء الهيئة الفنية التدريسية والتي أعلنت عنها جامعة الفرات في دير الزور في تاريخ 9/ 4 / 2019، بإلغاء وإيقاف تعيينهم بالمسابقة من دون معرفة الأسباب التي ألغيت من أجلها فقد عانى حينها المتقدمون من المحافظات الأخرى من الأعباء والتكاليف المالية الكبيرة .

أحد المتقدمين إلى المسابقة والذي يقطن في محافظة الحسكة تقدم بشكوى إلى (تشرين) يقول فيها : تقدمنا أنا وعدد من زملائي بأوراقنا الثبوتية وفق شروط المسابقة إلى رئاسة جامعة الفرات في دير الزور وتم قبولها ونجحنا في الاختبارات الشفهية واختبار القيد باللغة الأجنبية الخاص بالتعيين لهذه الوظيفة وبعد صدور النتائج تم إجراء الدراسات اللازمة لتعييننا وبقينا ننتظر إصدار قرار المباشرة لكننا فوجئنا بقرار إلغاء المسابقة دون عذر رغم أن كليات جامعة الفرات في الحسكة تعاني نقصاً كبيراً في الكادر التدريسي والفني، مطالباً المعنيين في جامعة الفرات ضرورة الكشف عن أسباب إلغاء المسابقة .

وللوقوف على أسباب إلغاء المسابقة أوضح رئيس جامعة الفرات في دير الزور الدكتور جاك مارديني لـ”تشرين” أن رفض الاعتماد النهائي للمسابقة جاء بقرار من فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدير الزور بالرقم 69 تاريخ 18 / 3 /2020، مع العلم بأنها أجريت في عهد رئاسة الجامعة السابقة، مبيناً أن السبب في إلغاء المسابقة يعود حسب كتاب الجهاز إلى مخالفة صريحة للاختصاص المطلوب لدى أحد الناجحين بالإضافة إلى عدم التقيد بإجراءات المسابقات والاختبارات لدى الجهات العامة، ولاسيما المادة 5 منها المتضمنة إجراء فحص مؤتمت، حيث تم الاكتفاء بالفحص العلمي فقط ولم يتم التقيد بالنموذج العام لإعلان المسابقة . وأضاف مارديني إن رئاسة الجامعة أرسلت كتاباً إلى مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبيان مدى قانونية ما ورد في كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية – فرع دير الزور ليتسنى لنا استكمال المسابقة المعتمدة من قبلهم سابقاً (أي الجهاز) والتي تم إعلانها استناداً إلى موافقتهم، ونحن بانتظار رد الوزارة .

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