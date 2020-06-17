البدء بمشروع جديد لتزويد أحياء مدينة ديرالزور الشرقية بالمياه

ديرالزور – مالك الجاسم

بدأت مؤسسة مياه ديرالزور بمشروع جديد لتزويد أحياء مدينة ديرالزور الشرقية بالمياه بدءاً من دوار حمود العبد وحتى حي الحميدية.

وأكد المهندس ربيع العلي مدير مؤسسة مياه ديرالزور أن المؤسسة بدأت المشروع الذي يتضمن مد خط رئيسي بقطر 500 ملم بدءاً من المحطة الرئيسية عند دوار الجندي المجهول وحتى قيادة المنطقة وصولاً إلى حي الجبيلة والحديقة المركزية وحتى تقاطع مشفى النور بطول 900 متر في المرحلة الأولى و 1050 متراً في المرحلة الثانية.

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