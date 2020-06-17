حافلات نقل جماعية مجانية للمتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية في القلمون

ريف دمشق – علام العبد

في سابقة هي الأولى من نوعها في القلمون الغربي بمحافظة ريف دمشق أطلق المجتمع المحلي في دير عطية مبادرة إنسانية بدعم من أصحاب الأيادي البيض تهدف إلى التخفيف المادي عن أولياء الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية القادمة,حيث أعلن عن التعاقد مع إحدى شركات النقل الجماعي” البولمان ” لنقل ما يقارب من 200 طالب وطالبة مجاناً من أبناء الأسر الفقيرة والمعوزين والأيتام من دير عطية إلى مدينة النبك لتقديم الامتحان .

وقال إبراهيم عاصي منسق المبادرة الإنسانية :إن المجتمع المحلي اتخذ مجموعة من التدابير والإجراءات المهمة لضمان اجتياز امتحانات الثانوية في أحسن الظروف بالنسبة لطلاب الأسر المعوزة، وقد عملت المبادرة على تقديم العون لذوي الاحتياجات الخاصة ممن سيقدمون امتحاناتهم في مدينة دمشق .

ولفت عاصي في تصريح لــ ” تشرين ” إلى أن هذه المبادرة الإنسانية التي دعمتها جمعية خاتون الثقافية التراثية مادياً وعدد من المحسنين وأصحاب الأيادي البيض من أبناء مدينة دير عطية جاءت من أجل ضمان راحة الطلاب وتأمين جو مناسب لهم لتقديم الامتحانات بسھولة ویسر وأمان، حيث تم تأمين 9 حافلات نقل جماعي مجهزة مجاناً للطلاب الذين تعاني أسرهم من ظروف مادية قاهرة وخاصة وأن معظم الأسر تعاني اليوم الكثير بسبب تأمين متطلبات الحياة المعيشية في ظل الحصار الاقتصادي وجائحة كورونا.

من جانبه أشار مدير شركة النقل الجماعي حسين الزحيلي

حرص الشركة الكبير على تأمين نقل آمن ومريح للطلاب والطالبات، والتزامها بضمان جودة خدمة النقل المدرسي،. مبيناً أن كل ” بولمان” يتسع لــ 25 راكباً . وقدتم توزيع بطاقات شرف على ما يقارب 200 طالب وطالبة وهذه البطاقة تخول حاملها استقلال سيارة ” البولمان ” ذهاباً وإياباً طوال أيام الامتحان وبشكل مجاني ,مشيراً إلى أن تكلفة أجرة كل طالب خلال الامتحان 4500 ليرة وسيتم توزيع سيارات ” البولمان” على مواقف تم تحديدها لتسهيل حركة ونقل الطلاب .

من جانبها أشارت مديرة ثانوية محمود سعدة للبنات ماجدة حسن إلى أنه تم التأكيد على الطالبات بأن كل طالبة يصعب عليها دفع أجرة ” البولمان” لتقديم الامتحان في مدينة النبك يمكنها تسجيل اسمها لدى إدارة المدرسة والمجتمع المحلي تكفل بنقل الطالبات والطلاب ممن يمرون بأوضاع معيشية صعبة ..

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