جمعية الألبان والأجبان: التصدير وراءارتفاع سعر الحليب وتوقعات بارتفاع آخر قريباً

ميليا اسبر

كشف رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتاقاتها في دمشق عبد الرحمن الصعيدي لـ” تشرين” أن التصدير ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الحليب ومشتاقاته، لافتاً إلى أن سعر الحليب من المزرعة أكثر من 400 ليرة بسبب الطلب المتزايد عليه وهو سعر طبيعي بسبب وجود تكاليف إضافية منها ارتفاع الأجور، وأيضاً المواد العلفية، متوقعاً أن يكون هناك ارتفاع آخر لسعر الحليب في الأيام القليلة القادمة باعتباره المادة الأساسية التي تنتج الألبان والأجبان ومشتاقاتها الأخرى .

الصعيدي أكدّ وجود سبب آخر لارتفاع أسعار الحليب هو ارتفاع أسعار الحليب المستورد ( حليب البودرة )، حيث وصل سعر الكغ كامل الدسم 10700 ليرة، وعندما يتحول إلى حليب سائل يصبح سعره حوالي 1050 ليرة للكغ الواحد، بينما في نهاية عام 2019 كان سعر المستورد 2000 ليرة والسائل منه 200 ليرة، وكان يساهم بالتخفيف من استهلاك الحليب الطبيعي في صناعة الألبان والأجبان بنسبة كبيرة تتجاوز 30%، لكن حالياً بسبب الحصار وارتفاع سعر الصرف أصبحت أسعار الحليب المستورد أكثر من الحليب الطبيعي، ما أدى إلى تزايد الطلب عليه، إضافة إلى فقدان الكثير من الثروة الحيواني خلال الحرب .

رئيس جمعية الألبان والأجبان أوضح أنه يمكن تعويض نقص الحليب وذلك بدعم من وزارة الزراعة من خلال تسهيل استيراد الأبقار الحلابة حصراً وتوزيعها على الفلاحين والمربين، وأيضاً زيادة المباقر الحكومية ودعم شركات الإنتاج للقطاعين العام والخاص وبقروض ميسرة.

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