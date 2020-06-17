طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية
جدد طيران العدو الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية منفذاً طلعات استفزازية فوق معظم المناطق.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم مديرية التوجيه إن خمس طائرات حربية واستطلاعية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا جنوباً ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه والشوف وصولاً إلى مختلف المناطق اللبنانية قبل أن تغادر باتجاه الأراضي المحتلة.
وكانت ثلاث طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس.
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