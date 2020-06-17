آخر تحديث: 2020-06-17 11:29:11
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طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية منفذاً طلعات استفزازية فوق معظم المناطق.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم مديرية التوجيه إن خمس طائرات حربية واستطلاعية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا جنوباً ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه والشوف وصولاً إلى مختلف المناطق اللبنانية قبل أن تغادر باتجاه الأراضي المحتلة.

وكانت ثلاث طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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