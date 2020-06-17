طهران: إدارة ترامب فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية

أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فشلت في الوفاء بالالتزامات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي وتالياً لا يمكن إجراء محادثات معها في الوضع الحالي.

وقال رحماني فضلي في كلمة له “بات من الواضح لجميع البلدان اليوم أن الرئيس الأميركي الحالي غير موثوق به ليس فقط حيال الاتفاق النووي ولكن أيضاً بمعظم الالتزامات الدولية” مضيفاً “إذا لم تتخل أميركا عن طبيعتها المتغطرسة ولم تعترف باستقلالية قرار إيران فلن نتمكن من الحوار معها”.

وأشار رحماني فضلي إلى أن ترامب أظهر أنه لا يلتزم بأي من تعهدات المنظمات الدولية وواجه مشاكل ليس فقط مع إيران ولكن مع بلدان أخرى في العالم ايضاً بما في ذلك الصين وروسيا حتى إنه صنع المشاكل في بلاده مشدداً على أن المشكلة القائمة هي مع الإدارة الأميركية وليس مع الشعب الأميركي.

طباعة