استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب، اليوم، إذ تلقت الدعم من مخاوف نابعة من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بكين، بينما كبحت الآمال في عقار محتمل لكوفيد-19 وارتفاع الدولار الأمريكي تقدم المعدن الأصفر.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولاراً للأوقية، ليقبع في نطاق ستة دولارات، ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1736.30 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1916.91 دولاراً للأوقية، وهبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.39 دولاراً وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 816.65 دولاراً.
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