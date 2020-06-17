سيلفا يستكمل الموسم مع مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعبه ديفيد سيلفا سيبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وينتهي تعاقد لاعب الوسط الإسباني مع سيتي بنهاية الشهر الجاري، بينما قرر اللاعب البالغ عمره 34 عاماً الرحيل بعد قضاء عشر سنوات في النادي الإنكليزي.

ومن المنتظر استئناف الدوري الممتاز من دون حضور مشجعين اليوم على أن ينتهي الموسم في 26 تموز وبعد توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال غوارديولا قبل اللعب على أرضه مع أرسنال‭ ‬اليوم: سيستمر ديفيد حتى نهاية الموسم، مضيفاً: سيخوض مبارياته الأخيرة من دون وجود الناس، لكن نأمل أن يستطيع النادي تنظيم حفل وداع مناسب أمام الناس.

وفاز سيلفا، المنضم من بلنسية في 2010، بلقب الدوري الممتاز أربع مرات وبكأس الاتحاد الإنكليزي مرتين وكأس الرابطة خمس مرات.

وتلاشت آمال سيتي في الدفاع عن لقب الدوري الممتاز هذا الموسم حيث يتأخر بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر لكنه لا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي.

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