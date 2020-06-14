50 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو .

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله إن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع إلى 50 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية موضحاً أن الحصيلة الإجمالية لعدد المتوفين في العاصمة الروسية بلغت حتى الآن 3281 شخصاً بعد أن كانت 3231 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا وسجلت حتى الآن 204428 إصابة مؤكدة بينها 119558 حالة شفاء وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة عدد المتعافين.

وسجلت في روسيا حتى صباح اليوم 520129 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 6829 وفاة و274641 حالة شفاء.

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