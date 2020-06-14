أكثر من117 ألف وفاة بكورونا في أمريكا

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 117 ألف حالة في حين تخطى إجمالي الإصابات المليونين و136 ألفاً.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى تاريخ اليوم وفق موقع وورلد ميتر المختص بالإحصائيات العالمية 2136246 إصابة و117386 حالة وفاة أي ما يعادل 49ر5 بالمئة من الحصيلة الإجمالية للإصابات بينما بلغت حالات التعافي من الفيروس 847064 أي ما يعادل 69ر39 بالمئة.

وتواصل الولايات المتحدة تصدر دول العالم الأكثر تضرراً جراء الفيروس المستجد من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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