مصر: 62 وفاة و1677 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت مصر اليوم عن تسجيل 62 حالة و1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن 421 تعافوا من الإصابة بالفيروس بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 11529 شخصا حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بلغ 42980 حالة من ضمنهم 1484 حالة وفاة، موضحاً أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي (القاهرة والجيزة والقليوبية) بينما سجلت محافظات (البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء) أقل معدلات إصابات بالفيروس.

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