استقالة وزير الصحة التشيلي وارتفاع حاد بإصابات كورونا اليومية في تركيا

قدم وزير الصحة التشيلي جايم ماناليش استقالته اليوم في وقت سجلت فيه البلاد أسوأ إصاباتها اليومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس تشيلي سباستيان بينيرا قوله إن “استقالة ماناليش جاءت بعد أسبوع من الجدل المستمر حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا”.

وسجلت السلطات المحلية في تشيلي222 وفاة و6754 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بدورها سجلت تركيا ارتفاعاً حاداً لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس وصلت إلى 1459 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد أن كانت في اليوم السابق 1195.

ووفقاً للبيانات الصحية توفي 14 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4792 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات فيها 176677 شخصاً.

وكانت تركيا شهدت في الأيام الأخيرة ارتفاعات ملحوظة لعدد المصابين الجدد بالفيروس على أساس يومي حيث تجاوز نقطة الألف إصابة لليوم الثاني على التوالي بعد أن كان دون هذا المستوى على مدار نحو أسبوعين.

إلى ذلك كشفت السلطات الصحية الإيطالية عن ظهور بؤرتين جديدتين لفيروس كورونا إحداهما في مشفى والأخرى في مبنى فرض عليه حجر في العاصمة روما واحدى ضواحيها يوجد فيهما أكثر من مئة شخص مصابين سجلت خمس وفيات في صفوفهم.

وقال مدير صحة لاتيوم أليسيو داماتو إن “البؤرة الأولى تقع في مشفى سان رفائيل بيسانا الواقع بالضاحية الغربية لروما حيث تم تسجيل 104 إصابات بينها خمس وفيات اثنتان منها خلال آخر 24 ساعة فيما كانت البؤرة الثانية في مبنى بضاحية غارباتيلا جنوب روما سجلت فيها تسع إصابات” مشيراً إلى أن البؤرتين تحت السيطرة وفي تراجع على حد تعبيره.

ووفق جريدة لا ستامبا الإيطالية فإن عدد المصابين في المبنى ارتفع إلى 17 شخصاً فيما نقلت وكالة أكي الإيطالية عن السلطات الصحية أن الوضع “لا يزال تحت السيطرة”.

وبحسب آخر الإحصائيات بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في إيطاليا 34301 فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 236651 حالة في سابع أعلى عدد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

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