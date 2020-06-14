ظريف: إيران تتعرض لحملة ضغوط تضليلية من أمريكا والكيان الصهيوني

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده تتعرض لحملة ضغوط تضليلية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وترمي للإيحاء بأنها “تشكل تهديدا للأمن العالمي”.

وقال ظريف على موقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت (إنستغرام) اليوم إن “سياسة إيران تقوم على التعاطي مع العالم فيما عمل الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة على مدى السنوات الأربعين الماضية خاصة خلال ذروة البرنامج النووي الإيراني على تصوير إيران على أنها تشكل تهديدا أمنياً”، مؤكداً أن السياسة الخارجية التي تتبعها بلاده هي “سياسة صحيحة”.

ووصف ظريف المزاعم التي قالت إن الصواريخ التي ضربت شركة أرامكو السعودية هي صواريخ إيرانية بـ “أنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، معرباً في هذا الصدد عن “الأسف” لتأثر الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بالتهديدات الأمريكية.

كما دعا ظريف دول الخليج إلى “إدراك أن الأمريكيين لن يقفوا إلى جانبهم وإنما يريدون ابتزازهم والحصول على أموالهم”.

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