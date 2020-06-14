83 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة

ارتكب العدوان السعودي ومرتزقته 83 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليمنية قوله في بيان اليوم إن قوى العدوان ومرتزقته ارتكبوا 83 خرقاً من بينها خروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة وتحليق طائرتين تجسسيتين واستحداث تحصينات قتالية”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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