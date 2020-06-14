تونس.. فتح تحقيق حول تواصل بعض النواب مع إرهابيين في السجون

فتحت وزارة العدل التونسية اليوم تحقيقاً حول تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين في سجني المرناقية وبرج العامري في البلاد.

ونقل موقع قناة نسمة التونسية عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن “وزيرة العدل فتحت تحقيقاً في معلومات حول تواصل نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مقابل تمتع هؤلاء القيادات والعناصر ببعض الامتيازات”.

وكانت النائب عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي كشفت في تصريح سابق عن تلقيها معلومات عن اتصالات بين نواب تابعين لتنظيم الإخوان المسلمين “حركة النهضة” مع إرهابيين في السجون عن طريق مسؤولين .

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