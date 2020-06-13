الجيش الليبي يعلن تشكيل غرفة عمليات للتصدي لأطماع النظام التركي

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم إعادة تشكيل غرفة عمليات رئيسة لإدارة معركة التصدي لأطماع النظام التركي في ليبيا.

ونقل موقع بوابة الوسط الليبية عن الجيش الليبي قوله في بيان إن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغا:ن جاء للسيطرة على خيرات ليبيا وليس لمساعدة الليبيين، مشيراً إلى أن الممارسات التركية عبر التاريخ قائمة على الاستيلاء على أراضي الشعوب ومقدراتهم وتحويلهم إلى لاجئين وأقليات مبعثرة على غرار ما جرى بحق الأرمن.

ولفت البيان إلى أن الجيش الوطني الليبي يقاتل لأجل حماية البلاد والشعب في مواجهة تدخلات النظام التركي وأطماعه.

ويواصل النظام التركي مخططاته الهادفة لتكريس تدخلاته في ليبيا عبر إرسال قواته ومرتزقته الإرهابيين إليها ودعم الميليشيات فيها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة لتحقيق أوهامه بإحياء العثمانية البائدة.

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