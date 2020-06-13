التجارة الداخلية: الدقيق التمويني متوفر في الأفران.. والازدحام بسبب إلغاء مهمات المعتمدين

مركزان الخليل

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توفر كميات كبيرة من الدقيق التمويني في الأفران المنتشرة في جميع المحافظات ولا توجد آي حالات نقص في الكميات وحتى في الأفران التموينية الخاصة، فهي تؤمن رغيف الخبز باستمرار وفق المخصص التمويني

كما تؤكد الوزارة أن ما تم تداوله حول عدم توفر القمح والدقيق في اللاذقية وبعض المحافظات الأخرى عار عن الصحة.

وأوضحت الوزارة أن كميات الدقيق المتوفرة تلبي احتياجات جميع المواطنين و أنها تتابع أداء الأفران من ناحية النوعية والجودة والوزن و تقوم بتوفير جميع احتياجات المخابز في المحافظات من القمح والدقيق ومستلزمات إنتاج مادة الخبز. مشيرة إلى أن الخلل والازدحام على بعض المخابز في اللاذقية جاء بسبب إلغاء مهمة اعتماد عدد من المعتمدين لقيامهم بالتلاعب بتوزيع الخبز على المواطنين والبيع بسعر زائد وتأخرهم عن استجرار الخبز من المخابز بالأوقات المحددة وتم اتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم.

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