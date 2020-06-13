مدير صحة السويداء: المصابان بكورونا في طور الشفاء

السويداء - ضياء الصفدي

في إطار متابعة الحالتين الصحيتين اللتين ظهرت عليهما أعراض فايروس كورونا وجاءت المسحات للحالتين إيجابية، قال مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا ل (تشرين): إن الحالتين المسجلتين في المحافظة لشخصين قادمين من المغترب وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتعامل مع الحالتين.

وأضاف مهنا: المريضان المعزولان المصابان بفيروس كورونا هما في طور الشفاء و لا توجد أعراض عند المريض الثاني و غداً ستؤخذ مسحة له للتحليل، وأغلب التوقعات أن تكون سلبية لعدم ظهور الأعراض عليه.

وأكد مهنا أن الحالتين غير مخالطتين وموضوعتان في قسم العزل الخاص ومُتابعتان بشكل احترافي، وفرق التقصي الصحي تتابع عملها كالمعتاد.

ودعا مهنا الأهالي إلى تجنب الشائعات و الأخبار المزيفة وأخذ المعلومات الدقيقة من مواقع الأخبار الوطنية وموقع وزارة الصحة السورية وموقع مديرية صحة السويداء. مشدداً على ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية في الوقاية و خاصة التباعد الاجتماعي واتباع العادات الصحية السليمة و تجنب التجمعات والتركيز على النظافة والتعقيم.

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