حريق في جبهة عرضها ٥٠٠ متر في كفر عقيد بمصياف

حماة - علي شاهر أحمد

شب عند الساعة الخامسة عصر اليوم حريق بين قرى الصومعة – كفر عقيد – بقصقص شرق مصياف.

وذكر المهندس مدين علي رئيس مركز إطفاء حراج مصياف أن النيران لاتزال مشتعلة في جبهة يتجاوز عرضها ٥٠٠ متر في منطقة تضم أراضي حراجية فيها أعشاب يابسة وسنديانيات خفيفة و أراضٍ زراعية فيها كروم من الكرمة و التين.

ولفت علي إلى أن موقع الحريق لا يتوفر فيه طرق من الجهة الشمالية والغربية و اقتصر تدخل فرق الإطفاء بالإخماد على أطراف الحريق و تدخل عناصر الإطفاء المشاة، مشيراً إلى أن الحريق بفعل فاعل، حيث كان الموقع نفسه تعرض لحريق مماثل قبل ثلاث سنوات.

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