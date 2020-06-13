الناجحون سيعيٌنون في الريف حصراً .. أكثر من 4 آلاف متقدم لمسابقة العقود في تربية حلب

حلب - محمد حنورة

انطلاقاً من خطة وزارة التربية في استقرار العملية التعليمية في الريف والمدينة بهدف تحقيق توطين التعليم تقدم اليوم 4273 متسابقاً لامتحان العقود من الفئة الأولى في حلب.

وذكر مدير التربية في حلب إبراهيم ماسو أن عدد المتقدمين بلغ /4273/ متسابقاً من/32/ اختصاصاً موزعين على /37/ مركزاً.

وأضاف: إن الناجحين في المسابقة سيتم تعيينهم حصراً لمصلحة المجمعات التربوية في الريف بهدف تحقيق توطين التعليم، مشيراً إلى حرص الوزارة على ملء الشواغر بهدف استقرار العملية التربوية والتعليمية .

وأشار ماسو إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصاً على سلامة المتقدمين، حيث تم تعقيم كل المراكز الامتحانية وتحقيق التباعد المكاني بينهم.

طباعة