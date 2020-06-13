الجمارك اللبنانية تعلن تعرض شاحنات تنقل مساعدات أممية إلى سورية لإشكالات ببعض المناطق اللبنانية

أعلنت المديرية العامة للجمارك اللبنانية أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً صوراً ومقاطع مسجلة عن تعرض شاحنات تنقل بضائع من لبنان إلى سورية لإشكالات في بعض المناطق اللبنانية وأطلقت تصاريح عن أن هذه الشاحنات تنقل مواد غذائية تهريباً إلى سورية.

وأوضحت الجمارك اللبنانية في بيان لها أن هذه الشاحنات تنقل مساعدات من مادة السكر وغيرها لصالح جانب الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي من ضمن برنامج الأمم المتحدة الغذائي وقد وردت إلى مرفأ بيروت برسم الترانزيت الدولي إلى سورية وتنقل عبر الأراضي اللبنانية بواسطة شركة نقل مرخصة علماً أن هذا الأمر يتم علناً وبشكل أسبوعي منذ بدأت الأزمة في سورية.

وأشارت المديرية إلى أن بعض الصهاريج السورية التي دخلت إلى لبنان بشكل نظامي متوجهة إلى مرفأ بيروت وذلك بقصد نقل كمية من الزيوت النباتية الواردة أصلاً برسم الدولة السورية لذلك اقتضى التوضيح منعاً لتضليل الرأي العام.

وكان مشاغبون اعترضوا ليل أمس واليوم شاحنات في طرابلس شمال لبنان بحجة أنها تنقل أغذية إلى سورية من لبنان.

طباعة