الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على مظاهرات مناهضة للعنصرية

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع اليوم على محتجين في باريس شاركوا في مظاهرة مناهضة للعنصرية وعنف الشرطة.

وذكرت رويترز أن آلاف المحتجين تجمعوا وسط باريس لإدانة عنف الشرطة مع استمرار موجة الغضب في العالم بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد أثناء اعتقاله من الشرطة.

وانتشرت أعداد كبيرة من قوات شرطة مكافحة الشغب في الشوارع المحيطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأطلق دعوة التظاهر في باريس اليوم حركة أنصار أداما تراوري وهو رجل من أصول أفريقية توفي في عام 2016 أثناء احتجاز الشرطة له بالقرب من باريس.

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