روحاني: سنعيد جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا عند الضرورة

حذر الرئيس الايراني حسن روحاني مواطني بلاده من انخفاض الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة لافتاً إلى أنه ستتم إعادة جميع القيود ذات الصلة إن استدعت الضرورة ذلك.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن روحاني قوله خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم: لو اضطررنا فسنعيد جميع القيود” مبيناً أن “الكثير من المحافظات التي بلغت ذروة كورونا قد تجاوزته والبعض الآخر منها ما زال في الذروة ومن المتوقع أن تكون المحافظات الأخرى في الدور أيضاً ولا بد من أن تتجاوز الذروة.

وكانت وزارة الصحة الايرانية أعلنت اليوم تسجيل 2419 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 184955 بينما تم تسجيل 71 وفاة ليبلغ الإجمالي 8730 حالة.

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