5147 متقدماً إلى مسابقة العقود في (تربية درعا)

درعا - وليد الزعبي

تمت في محافظة درعا اليوم مسابقة العقود لتعيين 1130 شخصاً من خريجي الجامعات (الفئة الأولى) في مديرية تربية درعا، وأشار مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الأساسي وائل الصبح لـ(تشرين) أن عدد المسجلين للمسابقة بلغ 5147 من مختلف الشهادات الجامعية, وذلك للعمل بموجب عقود في أعمال إدارية وتدريسية وصحية ضمن مديرية تربية درعا، لافتاً إلى أن العملية الامتحانية تمت ضمن 48 مركزاً امتحانياً في مدينة درعا, إضافة إلى مركز امتحاني صحي واحد في الصنمين تم تحديده بموافقة وزارة التربية من أجل أن يقدم أحد المتسابقين وهو مصاب حرب الامتحان قرب مكان إقامته، وذكر أن الأسئلة الامتحانية مؤتمتة وواضحة وخالية من الأخطاء فيما تمت العملية الامتحانية بنجاح ومن دون أي منغصات.

وخلال الاطلاع على آراء المتقدمين للمسابقة ومن مختلف الاختصاصات بيّن بعضهم أن الأسئلة جيدة ويمكن الإجابة على معظمها في حال كان المتسابق قد حضّر بشكل جيد, بينما أشار آخرون إلى أن أسئلة الثقافة العامة فيها بعض الصعوبة، وكذلك أسئلة الاختصاص لبعض الشهادات.

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