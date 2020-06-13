بيونغ يانغ تعلن عزمها اتخاذ إجراءاتٍ للرد على كوريا الجنوبية

أعلنت النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية في حزب العمل الكوري الديمقراطي كيم يو جونغ أن بيونغ يانغ تعتزم اتخاذ إجراءات رداً على الممارسات العدائية الأخيرة من جانب كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية عن كيم قولها في بيان اليوم حول الإجراءات المعادية الأخيرة لسيئول إنه من خلال ممارستها سلطتها فقد أعطيت تعليمات لأذرع الإدارة المسؤولة عن الشؤون مع العدو لتنفيذ الإجراء التالي بشكل حاسم” مضيفة أنه “منذ فترة طويلة أصبح واضحا أن مكتب الاتصال المشترك بين الشمال والجنوب منهار وبلا جدوى.

وتابعت كيم أنه سيتم إسناد الحق في اتخاذ الإجراء التالي ضد العدو إلى هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الديمقراطية، مضيفة أن إجبار الخونة والحثالة البشرية على دفع أغلى ثمن على جرائمهم أصبح رأيا عاما ثابتا في البلاد.

وكان مدير إدارة الجبهة المتحدة باللجنة المركزية لحزب العمل في كوريا الديمقراطية جانغ كوم تشول أكد في بيان له بوقت سابق أنه من الصعب تبديد الشكوك حول قرار سيئول اتخاذ إجراءات مضادة لإرسال منشورات معادية لبيونغ يانغ عبر الحدود مشيراً إلى أن سجل كوريا الجنوبية حافل بوعود زائفة ومواقف لم تتحقق على أرض الواقع.

يذكر أن كوريا الديمقراطية أعلنت الأسبوع الماضي قطع كل خطوط التواصل السياسية والعسكرية مع كوريا الجنوبية على خلفية تصرفاتها المعادية وعدم وقفها بث منشورات معادية عبر الحدود مشيرة إلى أن السلطات الكورية الجنوبية تواطأت مع الأعمال العدائية ضد بيونغ يانغ وهو ما أدى بالعلاقات بين الجانبين إلى كارثة.

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