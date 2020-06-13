بريطانيا تعلن دعمها للجنائية الدولية بعد فرض ترامب عقوبات عليها

أعلنت بريطانيا اليوم دعمها المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد يومين من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وحظر سفر على بعض موظفيها.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله في تصريح: ينبغي أن يكون موظفو المحكمة قادرين على القيام بعملهم باستقلالية وحياد ودون خوف من العقوبات.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الأول أن ترامب أجاز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهامات دون موافقة الولايات المتحدة وذلك في هجوم جديد لإدارته على المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لا تتوافق مع سياسات ترامب والإدارة الأمريكية.

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