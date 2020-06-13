إصابة 23 شخصاً بينهم 4 عسكريين بأعمال شغب في طرابلس شمال لبنان

أصيب 23 شخصاً بينهم 4 عسكريين جراء أعمال شغب قام بها متظاهرون اليوم في منطقة باب التبانة بطرابلس شمال لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عدداً من المتجمهرين في المنطقة ألقوا الحجارة على عناصر الجيش الذين ردوا بإطلاق قنابل مسيلة للدموع ما أدى إلى إصابة 23 شخصا بينهم 4 عسكريين بحالات اختناق وجروح ورضوض عديدة.

وقام متظاهرون بقطع مسارب ساحة عبد الحميد كرامي وطريق القبة وأوتوستراد التبانة بالإطارات المشتعلة.

إلى ذلك أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد محمد فهمي أن القوى الأمنية ستعمل على ملاحقة المخلين بالأمن ومن قاموا بتكسير وتحطيم الأملاك العامة والخاصة في قلب بيروت أمس وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأضاف فهمي في تصريح اليوم كما أكدنا مراراً على حماية المتظاهرين السلميين وقمع المشاغبين والمندسين فإن ما شهدته بيروت بالأمس وعدد من المناطق من اعتداء سافر وحاقد مستهجن ومرفوض… وسنلاحق الذين قاموا بأعمال التخريب.

بدوره استنكر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أعمال الشغب والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة في بيروت وطرابلس والمناطق الأخرى وقطع الطرقات وحجز حرية المواطنين.

ويشهد لبنان منذ الـ17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين بينما تستغل مجموعات المطالب الشعبية وتقوم بأعمال شغب خلال المظاهرات في عدد من المناطق.

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