كوبا وهولندا تدينان مخططات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية

أدانت كوبا مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى كيانه.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة له على موقع تويتر إن المخططات الإسرائيلية تشكل تهديدا لمستقبل الدولة الفلسطينية وتعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وجدد رودريغيز التأكيد على دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني والتزامها بقضيته العادلة.

وفي السياق أكدت هولندا أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية تشكل خرقاً للقانون الدولي.

ونقلت وكالة وفا عن وزير خارجية هولندا ستيف بلوك ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي سيغرد كاج تأكيدهما أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية ومخطط الضم خرق للقانون الدولي ويشكل عقبة في طريق إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وحذر الوزيران الهولنديان من أن القبول بمخطط “إسرائيل” ضم أراض من الضفة الغربية “سيكون سابقة خطيرة”.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق نية حكومته تنفيذ مخططات استيطانية تتضمن الاستيلاء على أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة الاغوار وحصر الوجود الفلسطيني في مناطق صغيرة بهدف إنهاء أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافياً ولقى ذلك رفضاً فلسطينياً ودولياً كبيراً.

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