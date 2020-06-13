مظاهرة احتجاجية لأهالي قرية الشيوخ تنديداً بممارسات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي بريف حلب

تظاهر أهالي قرية الشيوخ التابعة لمدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي في مدينة منبج احتجاجاً على ممارسات مجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي واستيلائها على ممتلكاتهم وأرزاقهم.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن “أهالي قرية الشيوخ التابعة لمدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي تظاهروا اليوم في مدينة منبج احتجاجاً على جرائم مجموعات “قسد” وقيامها بالاستيلاء على ممتلكاتهم وأرزاقهم ومنازلهم وحرمانهم من جني محاصيلهم وعدم السماح لهم بالعودة إلى قريتهم التي هجرتهم منها تلك المجموعات أواخر العام الماضي”.

ولفتت المصادر إلى أن “مجموعات “قسد” ردت على المظاهرات بحملة اعتقالات طالت عدداً من المحتجين وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مكان الاحتجاجات في منبج”.

يشار إلى أن مجموعات “قسد” قامت بتهجير آلاف السكان من مناطق الشيوخ فوقاني والشيوخ تحتاني والناصرية وعشرات القرى وتمنعهم من العودة لمنازلهم وجني محاصيلهم الزراعية.

وتشهد عدد من القرى والبلدات في ريفي دير الزور والحسكة منذ عدة أشهر خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد مجموعات “قسد” احتجاجاً على ممارساتها وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل وسرقة النفط بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها.

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