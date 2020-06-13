الاحتلال الأمريكي يدخل رتلاً عسكرياً إلى مدينة القامشلي

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً عسكرياً مؤلفا من عشرات الآليات عبر أحد المعابر غير الشرعية إلى الأراضي السورية قادماً من الأراضي العراقية وذلك في خرق جديد للقوانين والأعراف الدولية.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلف من 35 آلية تحمل معدات ومواد لوجستية دخل إلى مدينة القامشلي قادماً من الأراضي العراقية إلى سورية عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.

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