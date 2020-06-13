روسيا تعتزم بدء إنتاج لقاحين ضد كورونا في أيلول المقبل
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا أن لقاحين ضد فيروس كورونا طورتهما مؤسستان روسيتان من المخطط إطلاق إنتاجهما صناعياً في أيلول المقبل.
ونقل موقع روسيا اليوم عن غوليكوفا قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم “فيما يتعلق بالمواعيد المتوقعة لظهور اللقاح: هناك عدة مؤسسات تتصدر العملية.. منها معهد غاماليا الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية الذي يعمل بالتعاون مع معهد رقم 48 التابع لوزارة الدفاع.. وتخطط المؤسستان لإجراء التجارب السريرية من تموز إلى أيلول.
وأضافت إنه من المتوقع حصولهما على شهادة التسجيل الحكومي للقاح في آب ليكون أيلول موعداً مفترضاً لبدء الإنتاج.
وذكرت غوليكوفا أن جهة أخرى هو مركز فيكتور الحكومي التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية يتبع نفس الجدول الزمني تقريباً لوضع اللقاح موضحة أن فترة التجارب السريرية في المركز ستمتد إلى أيلول وفي نفس الشهر يتوقع الحصول على شهادة التسجيل والانتقال إلى مرحلة إطلاق الإنتاج الصناعي.
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