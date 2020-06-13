تشرين:

(من يمتلك الغذاء يمتلك حريته) ، هذه حقيقة يقينية في عالم اليوم ، فقد دأبت الولايات المتحدة الامريكية والغرب عموماً على استخدام الغذاء كأداة ضغط سياسية على الشعوب التي تهدف الى إخضاعها لسيطرتها . وحيث يتعرض بلدنا منذ سنوات لعقوبات اقتصادية متعددة الجوانب تهدد الأمن الغذائي للمواطن السوري ، فإن بناء خارطة طريق تهدف الى تطوير أنظمة الإمداد الغذائي وتحسين سبل العيش وحماية البيئة ، وتحسين مستوى إدارة الموارد الطبيعية , تعد من الأمور الضرورية لمنع تأثير العقوبات الاقتصادية على سلاسل الإمداد بالطعام ، والحيلولة دون تهديد حالة الأمن الغذائي.. . هذا ما قاله المهندس عبد الرحمن قرنفلة الخبير في الشؤون الزراعية في تصريحه لـ(تشرين) صباح اليوم وأضاف :

إن مكونات خارطة الطريق المطلوب بناؤها تعتمد على ثلاثة محاور :

1. تشجيع الحدائق المنزلية بالأرياف .

2. نشر الزراعات المنزلية في المدن والزراعات المجتمعية .

3. الحد من هدر الغذاء , وذلك بهدف تأمين طعام آمن وطازج ومستدام لسكان المدن والأرياف على حد سواء .

• الحدائق المنزلية في الأرياف :

استراتيجية رئيسية في خارطة الطريق ، بدأت بها غرف الزراعة في أرياف المحافظات منذ سنوات أربع ، وحققت نجاحات متعددة الجوانب من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وترتكز على تشجيع الإخوة المواطنين في الريف على استثمار المساحات المتاحة حول منازلهم بالمحاصيل التي تحقق لهم اكتفاء ذاتياً وربما فائضاً للبيع ، وتربية الدجاج البياض أيضاً لتأمين مصدر للبروتين الحيواني ، حيث قدمت غرف الزراعة الدعم الفني وبعض البذار والشتول والدواجن والأعلاف اللازمة لها بالتعاون مع بعض منظمات الأمم المتحدة ، وكذلك تطوير طرق الزراعة والمساهمة في نشر الري الحديث ولا يزال هذا المشروع مستمراً .

• مشروع الزراعات المنزلية في المدن :

وعن الزراعات المنزلية قال قرنفلة : لفتت انتباهي عبارة كتبتها إحدى المواطنات في بلدنا على صفحات التواصل الاجتماعي تقول : (( أما عن نعناع الشرفات في سورية فهو متفوق باللون والرائحة والطعم مقارنة مع نعناع البلدان التي لا تزورها الشمس إلا أياماً قليلة في السنة…ازرعوا شرفات منازلكم وزينوها بالحبق والنعناع)) . كما أثار اهتمامي ما كتبته مواطنة ثانية (( حل مناسب لأسعار الليمون الحامض :لليمون القزمي أو الليمون الصيني أو الليمكوات ثمر من السنة الأولى، وإنتاجها غزير جداً. من مميزاتها وجود جميع مراحل نمو الثمار في وقت واحد من الأزهار ثم بداية العقد الى الثمار غير الناضجة والثمار الناضجة الخضراء وكذلك الصفراء تصلح للزراعة في المنزل فطولها لايتجاوز 1.5 متر .وتتميز بالإنتاج المستمر طول العام ما يضمن الاكتفاء الذاتي من الليمون .))

ومؤكد أن كثير من المواطنين يرغب في زراعة بعض الخضار في منازلهم ولكن لديهم مساحة محدودة . وقد يتساءل البعض عن كيفية زراعة الخضروات إذا لم تكن لديهم مساحة تتعرض للشمس بشكل كامل ، نقول : لا بأس ففي حين إنه من الصحيح أن العديد من النباتات ستتطلب ما لا يقل عن 6 ساعات من أشعة الشمس المباشرة يومياً ، فهناك العديد من (خضروات الظل ) التي ستتحمل أو تزدهر في الظل الجزئي وضوء الشمس الضعيف.. هذا ما أكده المهندس قرنفلة وأضاف :

إن مشروع الزراعات المنزلية يرتكز على ترسيخ الزراعة المستدامة ، وتوفير طعام آمن وطازج لسكان المدن ، من خلال تشجيع الإخوة المواطنين على إحياء تقليد يسود كثيراً من بيوت الأحياء القديمة / البيوت العربية / في المدن . حيث لا يخلو بيت من بعض الأشجار المثمرة كـ(البرتقال ، والليمون ، والكباد ، والاكي دنيا والعنب) ، كما تتم زراعة بعض الأحواض بالخضار المنزلية مثل: النعنع ، المليسة ، البقدونس,البصل ,الفجل وغيرها . هذا التقليد يجب العمل على تكييفه حالياً مع نمط الأبنية الحديثة الطابقية بحيث يتم تدريب وتعليم الإخوة المواطنين على استثمار الإمكانات المتاحة من أحواض بلاستيكية قديمة أو أدوات مطبخ منسقة أو أكياس نايلون أو أصص زراعية أو العبوات البلاستيكية المستعملة لتعبئة المياه … لاستخدامها في إنتاج بعض الخضار الورقية كالبقدونس والكزبرة والجرجير ، وكذلك بعض محاصيل الخضار كالبصل الأخضر , الثوم ، بصل المونة ، الفجل , الشوندر الأحمر ، الخس, السبانخ ، الزهرة ( القرنبيط ) والبروكلي , وكذلك زراعة الفاصولياء واللوبياء والبازلاء والكوسا ، والخيار ، والبطاطا ، والجزر والفطر والفليفلة والفريز عبر زراعتها على شرفات ، ونوافذ ، وأسطحة الأبنية, سواء من خلال الزراعة العمودية التي تستهلك حداً أدنى من المياه ، والحصول على منتجات متساوية الجودة وإنتاجيتها أكثر عشر مرات من الزراعات التقليدية أو من خلال الزراعة التقليدية في الأحواض .

كما يمكن زراعة بعض أنواع الاشجار المثمرة القزمة التي بدأت بالانتشار وهي لا تحتاج مساحات ولا عمق تربة كبيراً ويمكن زراعتها في براميل بلاستيكية أو أكياس نايلون كبيرة على أسطح الأبنية او في حدائق البنايات الكبيرة في المدن .

وتقوم غرف الزراعة بالمحافظات بعقد دورات تدريبية وإرشادية لمن يرغب من الإخوة المواطنين لتعريفهم بالخضار التي يمكنهم زراعتها والشروط المطلوبة لكل نوع وتواريخ الزراعة ومواعيد الجني أو القطاف وطريقة الري والأوعية الممكن استخدامها بالزراعة وطرق حصولهم على التراب والأسمدة و البذار أو الشتول وأساليب وقاية المزروعات من الإصابة بالأمراض النباتية أو الحشرات ….

مشروع الزراعات المجتمعية

يقول المهندس قرنفلة : يهدف المشروع الى توظيف الزراعة لتعزيز التواصل الاجتماعي بين أبناء البناء الطابقي الواحد في المدن ، أو بين أبناء الحي ،من خلال تشجيع زراعة الشرفات بأنواع متعددة من الخضار يتم تبادل إنتاجها بين الجوار ,أو زراعة حدائق الأبنية الكبيرة بمحاصيل وخضار تعود بالنفع على سكان البناء ويتم بيع الفائض أو تبادله مع سكان الأبنية المجاورة . وهذه التجربة موجودة في كثير من المدن ، ولكن بشكل إفرادي وأذكر أنني رأيت بعض حدائق الطوابق الأرضية في بعض أبنية دمشق وقد حولها ساكن الشقة الى حقل ينتج خضار المطبخ / بقدونس- كزبرة – فجل جرجير -سلق -خس …/ وكان يقوم بتوزيع بعض منتجاته على الجوار, إضافة الى زراعة الكوسا والخيار والباذنجان واستخدام المياه بطريقة مقننة او الاعتماد على مياه الآبار الموجودة في بعض الأبنية .

إنتاج البطيخ والبازلاء منزلياً بالزراعة بالأحواض

الحد من هدر الغذاء : وحول المحور الثالث من محاور خارطة الطريق قال المستشار الفني لاتحاد غرف الزراعة السورية : يعد الحد من هدر الغذاء واحداً من أهم عوامل دعم قدرة المواطن على الحد من تأثير العقوبات الاقتصادية على أمان الأسرة واستقرار وضعها المعيشي والاقتصادي ولا سيما أن الأسرة السورية تنفق ما يقارب الــــ 80% من دخلها على الغذاء وهنا لا بد من الإشارة الى ظاهرة هدر الخبز التي ما زلنا نشاهدها حتى اليوم رغم انحسارها جزئياً وهو نعمة كبيرة من الله يجب الحفاظ عليها وكذلك الهدر المتحقق في المطاعم والجدير ذكره أن بعض الدول الأوروبية الثرية تفرض غرامات كبيرة على مرتادي المطاعم الذين لا يستهلكون كامل الوجبات التي يطلبونها رغم أنهم يسددون قيمتها وذلك على مبدأ / المال مالك والموارد ملك للجميع/

وقال قرنفلة : إن هذا النمط من الزراعات وحفظ الغذاء ومنع هدره سائد في كثير من الدول المتقدمة حيث تباع في الأسواق الأوروبية والأمريكية أصص زراعية مزروع فيها بعض الخضار الورقية ويتم وضعها على نوافذ المنازل ويتم جمع تلك الخضار عند الحاجة ، كما حققت سنغافورة التي تفتقر الى الأراضي الصالحة للزراعة قفزات عملاقة في هذا الإطار.

وطالب قرنفلة في ختام تصريحه بتأسيس صندوق الإنتاجية الزراعية لمساعدة المواطنين على زيادة قدراتهم والاستثمار في النظم والبنية التحتية الحديثة اللازمة للزراعات المنزلية في مواجهة تحديات العقوبات الاقتصادية الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة على الشعب السوري ، بحيث يمكن أن تصبح الممارسات الزراعية أكثر مرونة بمساعدة التكنولوجيا والابتكار وتساهم في الحد من تأثير تلك العقوبات على قوت المواطن وتخفيف نفقات الأسرة.

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