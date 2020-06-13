إكثار بذار حمص تستلم القمح من المزارعين

بدأ فرع إكثار البذار في حمص استلام إنتاج محصول القمح المتعاقد عليه مع المزارعين خلال الموسم الحالي والمقدر بنحو أربعة آلاف طن.

وذكر أحمد يوسف أحمد مدير فرع اكثار البذار بحمص لمراسل سانا أن عملية الاستلام ستتم في المركز الوحيد المحدد في منطقة الدار الكبيرة بريف حمص مشيراً إلى أن مساحة الحقول المتعاقد عليها خلال الموسم الحالي بلغت 12 ألف دونم موزعة على كل أرجاء المحافظة وتمت متابعتها من اللجان الحقلية خلال الموسم.

ولفت أحمد إلى أنه تم على الفور تشغيل مركز الغربلة لغربلة وتعقيم البذار المستلمة لتكون جاهزة للموسم القادم مبيناً أنه تم تحديد سعر الكيلو غرام من بذار القمح بـ400 ليرة إضافة إلى مكافأة المزارع بنحو 20 بالمئة.

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