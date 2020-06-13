تراجع ملموس بوفيات كورونا اليومية في روسيا

شهدت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في روسيا انخفاضاً ملموساً خلال الساعات الـ 24 الماضية مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا أنه تم تسجيل 114 وفاة ليبلغ الإجمالي 6829 بينما تم تسجيل 8706 إصابات جديدة ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 520129.

وفي إيران أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري تسجيل 2419 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 184955 بينما تم تسجيل 71 وفاة ليبلغ الإجمالي 8730.

أما في بلجيكا فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 9650 بينما تم تسجيل 99 إصابة ليبلغ عدد الإصابات 59918.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 18 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8781 بينما تم تسجيل 348 إصابة ليبلغ الإجمالي 186022.

وأعلنت السلطات المكسيكية تسجيل 5222 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 139196 بينما تم تسجيل 504 وفيات جديدة لتبلغ الوفيات 16448.

وفي الهند أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11458 إصابة ليبلغ الإجمالي 308993 بينما تم تسجيل 386 حالة وفاة ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 8884.

وسجلت ماليزيا 43 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 8445 إصابة بينما تم تسجيل وفاة واحدة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات 120.

وفي إندونيسيا أعلن المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو تسجيل 1014 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع الإجمالي إلى 37420 بينما تم تسجيل 43 وفاة ليبلغ مجموع الوفيات 2091.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 607 إصابات جديدة ليصل الإجمالي إلى 25392 بينما تم تسجيل 22 وفاة ليبلغ الإجمالي 1074.

وفي أفغانستان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات و556 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

عربياً أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا أما سلطنة عمان فسجلت 3 وفيات ليبلغ الإجمالي 99 و1006 إصابات ليبلغ الإجمالي 22077.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8683 بينما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1828 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 78416 فيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل حالة وفاة و491 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي ليبيا سجلت 16 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 409 بينما تم تسجيل وفاة واحدة ليكون مجموع الوفيات 6.

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