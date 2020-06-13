سوق مدحت باشا اليوم ..

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 21 شوال 1441 الموافق لـ 13 حزيران 2020
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شريط الأخبار
توضيح الصحة حول شفاء سائق الشاحنة المصاب بكورونا والإصابة المسجلة في كشكول
تبون: لا يمكن حل الأزمة عسكرياً في ليبيا
برغم مرور السنوات وتكرار الانهيارات
كوريا الديمقراطية: سجل سيئول حافل بالوعود الزائفة
"الصحة" تطلق غداً أيام التلقيح الوطنية
انخفاض أسعارها تجاوز الـ50%
الآلاف يتظاهرون في أستراليا رفضاً للعنصرية
في سابقة هي الأولى .. ربطة الخبز السياحي بألف ليرة
هدوء حذر يسود بيروت وضواحيها ومناطق لبنانية أخرى
بيونغ يانغ: لا يحق لكوريا الجنوبية التدخل في علاقاتنا مع واشنطن
الصحة: 6 إصابات بكورونا وشفاء 3 حالات جديدة
ارتفاع كبير بعدد المشردين في لوس أنجلوس الأمريكية
فاوتشي يحذر من خروج كورونا في أمريكا عن السيطرة
أبادي: إجراءات واشنطن القسرية ضد بعض الدول له تداعيات هدامة على مكافحة كورونا
روسيا: شينكير يسمم علاقاتنا مع الولايات المتحدة بنشر أخبار زائفة