إصابة ثمانية أشخاص بإطلاق نار في تكساس الأمريكية

أصيب ثمانية أشخاص بجروح في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت أسوشيتد برس عن الشرطة الأمريكية قولها اليوم إن “الحادث وقع الليلة الماضية في محطة سيارات تابعة لحانة شمال تكساس”مشيرة إلى أن مطلق النار كان ضمن مجموعة صغيرة من الأشخاص منعهم حراس الحانة من الدخول فقام الرجل بإحضار بندقية وإطلاق النار منها.

وأشارت الشرطة إلى أن المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و41 عاما وبينهم ثلاث نساء نقلوا إلى مستشفى محلي في حالة مستقرة لافتة إلى أنها بدأت حملة بحث عن مطلق النار بعد هروبه من موقع الحادث.

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