تبون: لا يمكن حل الأزمة عسكرياً في ليبيا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن حل الأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا معرباً عن استعداد بلاده للمساعدة على إنهاء هذه الأزمة والسعي لحقن الدماء.

وقال تبون في حديث لممثلي وسائل إعلام جزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) إن “الدم الذي يسيل هو دم ليبي وليس دم من يقوم بالحرب في هذا البلد عن طريق الوكالة” مضيفا إن “العودة إلى طاولة المفاوضات لابد منها وعليه فلتكن البداية بالتفاوض”.

وأشار تبون إلى أن المصالح المشتركة والمتبادلة هي التي توجه علاقات الجزائر الدبلوماسية مع بعض الدول الأوروبية وحذر من “مخططات أجنبية تحاول الإضرار بالجزائر” داعيا إلى “ضرورة التفطن لهذه المخططات التي لن تنجح في تحقيق أهدافها”.

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