حمص - هالة حلو

لأكثر من مرة تسقط جدران وخزانات وكتل وحجارة وأعمدة حديدية من برج الحميدية في حمص القديمة الذي يعرفه مجلس المدينة جيداً لكنه لم يفعل حتى اللحظة أي شيء لإزالة طوابقه الأربعة العلوية المتهدمة !!؟

ليس لدى سكان شارع الحميدية الرئيس أي تفسير لتجاهل سلامتهم المهددة من قبل هذا المبنى المرتفع الواقع في أكثر الشوارع ازدحاماً بحمص !! في المرة الأولى منذ عام شاء الله ألايتأذى أحد, وكذلك هذه المرة منذ يومين فقط, باستثناء سيارة لم يجد صاحبها سوى هذا المكان لركنها ، وكان يمكن أن يتكسر بدلاً عنها هو أو أكثرمن شخص ..

وعلى سيرة ركن السيارات ..يصعب عليك جداً إيجاد مكان للركن في هذا الشارع بسبب شدة ازدحامه وأيضاً لأن أصحاب المحلات يشغلون الشوارع أمام محالهم بكل شيء (إطارات ، سلع ، صناديق) وغيرها وبشكل خاص الدراجات الهوائية .

وليس لدى السكان حتى الآن أي تفسيرعن السبب الذي يحول دون تحويل أحد اتجاهي السير في هذا الشارع الضيق إلى شارع آخر, بدلاً من إرغامه على احتواء كل أنواع الآليات في كلا الاتجاهين, علماً أنه في جزء كبير منه مخصص فقط لاتجاه واحد .

حسبما يقولونه .. لم يوفروا جهداً في الشكوى مباشرة أو عن طريق لجنة الحي أو غيرها سواء للمحافظة أو لمجلس المدينة, لكن من دون أن يسمع ويستجيب أحد رغم خطورة المبنى ورغم العديد من حوادث الصدم الحاصلة وخاصة مع الأطفال وكبار السن أثناء عبورهم بين طرفي هذا الشارع .

كما كتبنا مراراً خلال السنوات القليلة الماضية ..لكن لم يفعل أحد شيئاً حتى الآن ! بل ترك هذا البرج لمزيد من التصدع والانهدام الذاتي سواء بفعل عوامل الزمن والطقس أو بفعل الارتجاجات القوية التي تتسبب بها حركة السير غير المعقولة في هذا الشارع المنكوب الذي يخشى سكانه مما قد يقع على أدمغتهم التي لم تعد تحتمل المزيد من التصدع .

لو استرجعنا بالذاكرة ماكان مجلس المدينة يبرر به عدم إزالة خطر هذا البرج , فهي تبريرات مختلفة , مثل عدم توافر الاعتمادات وتأخر صرفها ثم تأخر صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم ٣ الخاص بإزالة المباني المهددة الآيلة للسقوط ، ثم عدم تسمية قاضٍ عقاري في اللجنة الخاصة بالهدم ، ثم عدم إمكانية وصول آليات الهدم إلى هذا الارتفاع ، ثم وجود مبانٍ أكثر أولوية واحتياجاً للإزالة ، ثم الوصول إلى نتيجة تقول إن هذا البرج يحتاج إلى الهدم اليدوي لعدم إمكانية وصول ( قاضم) الآلية إليه ..

أما تحويل أحد اتجاهي السير إلى شارع آخر, فكان قيد الانتظار إلى حين الانتهاء من تأهيل شارع المسعودي .

وقد تم تأهيله مؤخراً في ١٥ الشهر الماضي ومتأخراً عما وعد به سابقاً مجلس المدينة الذي عزا التأخير إلى ترحيل الأنقاض من شارع المسعودي وإلى طقس الشتاء القاسي ثم فيما بعد إلى وباء (كورونا) وماتسبب به من توقف لكل الفعاليات والأعمال .

وكذلك الآن , لم تختلف التبريرات كثيراً عما سبق ولايزال هذا البرج ضمن الوعود ..

حيث قال المهندس حيدر النقري مدير الأشغال في مجلس المدينة : تم الانتهاء من تأهيل شارع المسعودي ،لكن منع السيارات من السير في اتجاهين ضمن شارع الحميدية فهو من مهمة مرور حمص .

وفيما يخص برج الحميدية فإنه يحتاج لهدم يدوي ، وخلال عشرين يوماً تقريباً ستتم المباشرة بأعمال الإزالة للعديد من المباني الخطرة وسيكون هذا البرج ضمن الأولويات، حيث سيتم الهدم اليدوي للطوابق الأربعة الأخيرة .

وبالنسبة لفرع مرور حمص ومن خلال اتصالنا مع الرقم ١١٥ ، تم التأكيد على وجود دورية مرور ثابتة عند دوار باب تدمر وبأنه يتم تنظيم العديد من الضبوط يومياً ، وسيعاودون التأكيد على الدورية في التشدد بمخالفة من هم بعكس السير .

ولكن ( الكلام لنا) .. إن وجود دورية ثابتة يعني قطع الطريق على المخالفين ، إلاَ أن مانراه على الأرض هو سيل لايتوقف على مدار اليوم من السيارات المخالفة !!؟

فهل هي خارج السيطرة ؟ ..

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