استئناف الامتحانات الوطنية الموحدة.. ونحو 650 طالباً يتقدمون للامتحان الطبي الموحد

استأنف مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الامتحانات الوطنية الموحدة لعام 2020 مع الالتزام بكل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد 19.

وذكرت الدكتورة ميسون دشاش مدير عام المركز في تصريح لمندوبة سانا أن المركز أجرى اليوم الجلسة الأولى من الامتحان الطبي الموحد لطلاب كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية والخاصة قيد التخرج والذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو أربعة مقررات دراسية أو الطلاب الذين أنهوا كل المقررات الدراسية والساعات المعتمدة لعام 2020 إضافة إلى طلاب الجامعات غير السورية.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان وفق الدكتورة دشاش نحو 650 طالباً وطالبة توزعوا على ستة مراكز امتحانية في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وطرطوس وحماة فيما تقدم في مراكز النفاذ خارج سورية عدد من الطلاب السوريين في ألمانيا والنمسا وبيروت والقاهرة.

وبينت الدكتورة دشاش أن الجلسة الامتحانية الأولى تضمنت 120 سؤالاً شملت اختصاصات الجراحة والعينية والأذنية والأمراض النسائية والتوليد لافتة إلى أن الجلسة الامتحانية الثانية ستكون في 20 من الشهر الجاري وتشمل محاور الأمراض الباطنية والجلدية والمخبر والأطفال.

وأشارت الدكتورة دشاش إلى أن المركز أصدر قبل الامتحان مجموعة من التعليمات الصحية من أجل الوقاية والسلامة الفردية والعامة من وباء كوفيد 19 والتي تتضمن منع دخول أي طالب لمبنى الامتحان الوطني الموحد دون ارتداء الكمامة بشكل مناسب ومنع التجمعات وتطبيق التباعد المكاني إضافة إلى التزام رؤساء القاعات والمراقبين بوضع الكمامة ولبس القفازات وتجنب ملامسة الأسطح وتعقيم الأيدي ومتابعة ارتداء الطلاب وسائل الوقاية الشخصية وخاصة الكمامات خلال فترة الامتحان وفي حال وجود أي طارئ صحي لدى أي طالب يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإعلام الجهات الصحية.

يشار إلى أن الامتحان الطبي الموحد كان من المقرر إجراؤه في آذار الماضي لكنه أُجل بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا ومنها حظر التجوال الجزئي.

طباعة