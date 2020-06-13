٣٠٠ دونم حراجي وزراعي التهمتها النيران في حرائق العيسوية بريف اللاذقية

اللاذقية- رشا عيسى

أكد المهندس باسم دوبا رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية لـ(تشرين) أن مساحة الحريق الأخير الذي نشب في العيسوية بريف اللاذقية الأسبوع الفائت بلغت ٣٠٠ دونم لتتوزع المساحة المحروقة بين أراضٍ زراعية وحراجية من دون تسجيل أي خسائر بالأرواح.

وقال دوبا : إن النيران التي اندلعت مؤخراً في العيسوية أتت على مساحة ٣٠٠ دونم، منها ١٠٠ دونم أراضٍ زراعية و ٢٠٠ دونم أراضٍ حراجية، حيث طالت الأضرار الحراجية غابات الصنوبر في تلك المنطقة ، فيما طالت الأضرار الزراعية بساتين الليمون والزيتون إضافة إلى أراضٍ زراعية مهملة.

وأوضح دوبا أن سبب الحريق كما صرّح سابقاً يعود إلى محولة الكهرباء و هو ما تم توثيقه أصولاً في ضبط الشرطة .

وبلغ عدد الحرائق الحراجية والزراعية ١٧٣ حريقاً حدثت في المحافظة منذ بداية العام الحالي حتى ١١ حزيران الجاري، منها ٨ حرائق حراجية، حيث طالت النيران مساحة ٢.٩ دونمات.

وبين دوبا أن الأسباب التي تقف وراء هذه الحرائق متنوعة منها ماس كهربائي أو نتيجة مترب فحم أوتحريق أراضٍ زراعية، إضافة إلى حريق افتعلته المجموعات الإرهابية المسلحة و طال الحراج في قرية الحسينية التابعة لناحية ربيعة . مشيراً إلى مواصلة العمل على صيانة شبكة الكهرباء في المواقع الحراجية وتنظيف جوانب الطريق وترميم الطرق الحراجية البالغة ٢٠٠٠ كم .

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