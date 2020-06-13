جامعة حماة تصدر نتائج اختبار اللغة الأجنبية الاستثنائي للماجستير
أصدرت جامعة حماة نتائج اختبار اللغة الأجنبية الاستثنائي للقيد بدرجة الماجستير الاستثنائي الذي تم إجراؤءه يوم السبت الماضي.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان بتصريح لمراسل سانا اليوم أن عدد الطلاب الناجحين في الاختبار بلغ 156 طالباً وطالبة للمختصين وغير المختصين باللغتين الانكليزية والفرنسية من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين والبالغ 291 طالبا وطالبة مبيناً أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في الامتحان من خلال لوحة الإعلانات بالمعهد العالي للغات أو عبر موقع الجامعة الالكتروني.
وكانت جامعة حماة قد حددت السابع من تموز المقبل موعداً لإجراء اختبار اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه
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