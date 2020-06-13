استزراع /52/ مزرعة أسرية بأسماك الكارب في محافظة طرطوس

طرطوس _ رفاه نيوف

لتشجيع المشاريع الأسرية التي ستشكل منعطفاً مهماً للكثير من الأسر الريفية في محافظة طرطوس وإقامة مشاريع مدرة للدخل, تابعت الهيئة العامة للثروة السمكية المرحلة الأخيرة من توزيع الإصبعيات السمكية أمس في طرطوس, حيث قام فرع المنطقة الساحلية في الهيئة العامة للثروة بالتعاون مع دائرة زراعة طرطوس وشعبة الزراعة بالصفصافة بتوزيع /4250 / إصبعية من أسماك الكارب العام على /52/ حوض سقاية لدى المزارعين ليصبح مجموع المزارع التي تم استزراعها في المحافظة لهذا العام /118/ مزرعة أسرية وبعدد /11250/ إصبعية كارب عام وبنسبة تنفيذ 118%.

وتم تنفيذ بيان عملي بإشراف المهندس علاء الشيخ أحمد- مدير فرع الهيئة للمنطقة الساحلية بحضور المربين لتوضيح طريقة التربية وأهم الإرشادات الفنية الضرورية للحصول على النتائج المرجوة من تربية الأسماك في أحواض السقاية.

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