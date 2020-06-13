الأسعار غير مستقرة في مدينة جبلة

اللاذقية - باسمة اسماعيل

(ما في شي بيطلع سعره بينزل) بهذه العبارة أجابنا أغلب الذين التقتهم ( تشرين) وأشاروا إلى أن أسعار أغلب المواد الغذائية وغيرها التي ارتفعت بشكل جنوني في الآونة الأخيرة لم ينخفض سعرها إلا بشيء رمزي، وهناك أيضاً اختلاف في الأسعار ما بين محل وآخر في أحياء المدينة وأسواقها، ناهيك بعدم بيع بعضهم للسلع ولم يخفضوا الأسعار على الرغم من التدخل الإيجابي من قبل الجهات المعنية كمنافذ صالات السورية للتجارة التي حافظت على أسعار أغلب المواد والسلع ونافست الأسواق.

في حين أشار أصحاب بعض المحال إلى أنهم لا يستطيعون تخفيض أسعار السلع حالياً حتى نفادها، لأنهم اشتروها بأسعار مرتفعة، وقد استمروا بالبيع في الظروف الصعبة، وهم أيضاً متضررون مثل المواطنين. وأضافوا: كل يوم كنا نشتري بسعر، وبين ليلة وضحاها يريدوننا أن نخفض الأسعار, نحن لسنا جهة حكومية نستطيع التحكم بأسعار المواد التي نشتريها، ولسنا تجار جملة فهم يستطيعون تخفيض أسعارهم لأنهم يتحكمون بالأسعار.

وفي هذا السياق أشار شادي دلالة مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة باللاذقية إلى أن تدخل( السورية للتجارة) لكل المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبة ١٥_ ٢٠ % في الأوقات العادية، لكن في ظل الظروف الراهنة والارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق تدخلت بنسبة ٤٠_٥٠ %، ومعظم المواد متوفرة وبكميات كبيرة حسب حجم كل صالة، ويوجد إقبال شديد من المواطنين نتيجة ثقتهم في مؤسسات الدولة من حيث الجودة والسعر، ما شكل منافسة وحدّ من زيادة ارتفاع الأسعار ، والسورية للتجارة مستمرة وبشكل كبير في التدخل الإيجابي لتأمين ما يحتاجه المواطن.

في حين قال المهندس سليمان محرز رئيس شعبة حماية المستهلك في جبلة: إن عناصر دوريات الحماية مستمرون بمراقبة الأسواق بشكل حثيث وضبط المخالفات وتلقي الشكاوى ومعالجتها وفق القوانين والأنظمة ، وقد تم منذ بداية شهر حزيران حتى العاشر منه تنظيم ٣٣ ضبطاً متنوعاً مابين عدم حيازة فواتير شراء وإعلان بسعر زائد، وعدم تقديم بيان تكلفة والامتناع عن البيع ، وأيضاً تم إغلاق أربعة محلات بسبب المخالفات الجسيمة.

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