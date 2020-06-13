دمشق _ بشرى سمير

في سابقة هي الأولى من نوعها وصل سعر ربطة الخبز السياحي في دمشق أمس إلى ألف ليرة، حيث كانت أول أمس بـ 900ليرة وقبل يومين بـ 800ليرة, أي إن الرغيف الواحد بأكثر من 100ليرة, وقد يقول قائل: لا تشتروا الخبز السياحي واشتروا الخبز المدعوم بموجب البطاقة الذكية. وهنا نقول: قد يضطر المواطن الى شراء الخبز السياحي لسبب أو لآخر مثل نفاد الخبز المدعوم من الموزع أو بعد الفرن عن منزل المواطن الذي قد يكون كبيراً في السن. ولكن أياً كانت أسباب اعتماد المواطن على الخبز السياحي فمن غير المعقول أن يصل سعر الربطة من الحجم الكبير إلى ألف ليرة ومن الحجم الصغير إلى 600ليرة .

وعزا صاحب فرن للخبز السياحي والصمون سبب ارتفاع الأسعارإلى ارتفاع أسعار الطحين والخميرة، وصعوبة الحصول على الطحين وتأمينه وهناك من يقوم باحتكار الطحين من أجل رفع أسعاره باستمرار.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها ممدوح البقاعي أن صدور تسعيرة جديدة للخبز السياحي والصمون مرتبط بثبات أسعار الطحين التي ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية ، ما رفع تكلفة ربطة السياحي لنحو 700ليرة وأضاف : لابد من ثبات سعر الطحين والخميرة ليثبت سعر الخبز.

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت أن هناك تسعيرة جديدة للخبز السياحي والصمون ستصدر قريباً لكنها حتى الآن لم ترَ النور!

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