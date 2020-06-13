بيونغ يانغ: لا يحق لكوريا الجنوبية التدخل في علاقاتنا مع واشنطن

أكد المدير العام لقسم شؤون الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية كون جونغ قون أنه لا يحق لكوريا الجنوبية التدخل في العلاقات الثنائية بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية قال كون جونغ اليوم إن “التصريحات الصادرة عن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية حول قيام سيئول ببذل مساع موسعة لاستئناف الحوار بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة وضرورة استمرار الجهود لاتمام عملية نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية سخيفة ومتعجرفة فالسلطات الكورية الجنوبية ليس لديها أي مؤهل للمناقشة او التدخل في القضايا بين واشنطن وبيونغ يانغ ناهيك عن القضايا النووية “.

وأوضح كون جونغ أن “الحوار بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة لم يتوقف بسبب عدم وجود وسيط بينهما ولم تفشل محادثات نزع السلاح النووي لهذا السبب بل لأن الشروط لتحقيق ذلك لم تتحقق”.

يذكر أن الرئيسين الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون والأمريكي دونالد ترامب وقعا بيانا مشتركا بين بلديهما في أول لقاء بينهما في سنغافورة في حزيران من عام 2018 لكن الولايات المتحدة لم تنفذ التزاماتها بموجب البيان في الوقت الذي كانت فيه بيونغ يانغ حريصة على تنفيذ التزاماتها من أجل التوصل إلى سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية وبادرت إلى وقف تجاربها النووية.

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