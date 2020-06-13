الآلاف يتظاهرون في أستراليا رفضاً للعنصرية

شهدت مدن أسترالية عدة اليوم مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف رفضا للعنصرية وتضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ودول عدة بعد جريمة قتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن المحتجين ساروا في الشوارع وتجمع آخرون في متنزهات عامة ورفعوا لافتات كتب عليها “لا عدالة لا سلام” و”نأسف للإزعاج نحاول تغيير العالم”.

وشهدت مدينة بيرث أكبر تجمع بين كل المدن الأسترالية على الرغم من مطالبات رئيس مجلس وزراء ولاية غرب أستراليا مارك مكجوان بإلغاء التجمع لحين زوال جائحة كورونا.

وتجمع محتجون في ملبورن وسيدني وطالبوا بالحرية للاجئين المحتجزين إلى أجل غير مسمى في عدد من مراكز الاحتجاز في أستراليا.

وشهدت دول عدة مؤخرا تظاهرات ضد العنصرية بعد قتل فلويد خنقا الشهر الماضي في مينيابوليس على يد شرطي أمريكي وهو رهن الاحتجاز من قبل الشرطة الأمريكية.

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