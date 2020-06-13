الطليعة بلقائه تشرين في الدوري الممتاز يبحث عن قلب التوقعات

يشهد الملعب البلدي بحماة لقاء قويا بين الطليعة وضيفه تشرين المتصدر في مباراة لا تخلو من الإثارة والندية وذلك ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز لكرة القدم التي تقام اليوم ويلتقي فيها الوثبة مع الجزيرة والشرطة مع الجيش وحطين مع الوحدة وجبلة مع الكرامة والاتحاد مع الفتوة والساحل مع النواعير.

مدرب الطليعة ياسر البني قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي “إن المباراة ستكون صعبة على فريقه لأنها تجمعه مع المتصدر الذي سيسعى لتحقيق الفوز يقلب فيه التوقعات ويزيد به رصيده من النقاط” مشيرا إلى أن فريقه سيبذل ما بوسعه لتقديم أداء جيد يليق بسمعة الفريق ومستوى لاعبيه المتميز .

واعتبر مدرب تشرين ماهر بحري أن فريقه استطاع تجاوز الضغط النفسي الكبير بعد الخسارة مع الوثبة وعاد لسكة الانتصارات بعد توسيع الفارق مع أقرب المنافسين لأربع نقاط وهذا الأمر مهم جدا وسيكون له أثر إيجابي على أداء ونتائج الفريق بالمراحل القادمة المتبقية من الدوري فلا بديل عن الفوز لمواصلة الانتصارات وصولا إلى اللقب.

ويلتقي حطين الرابع مع الوحدة السادس على ملعب الباسل في اللاذقية فالأول يطمح بفوز يتجاوز به خسارته أمام الاتحاد في الجولة الماضية لمواصلة المنافسة بين فرق المقدمة فيما يدخل الوحدة اللقاء منتشيا بفوزه على الوثبة ليتقدم في سلم الترتيب.

مدرب حطين حسين عفش أوضح أن ما حدث بمباراة فريقه الماضية مع الإتحاد مجرد كبوة وفريقه لم يكن بوضعه الطبيعي ولم تجر المباراة كما كنا نخطط لها مشيرا إلى أن الفريق تحضر جيدا للقاء اليوم وسيخوض المباراة بصفوف مكتملة ولدى اللاعبين إرادة وتصميم لتقديم أداء جيد ونتيجة إيجابية تعيد النادي لسكة الانتصارات.

الوثبة الوصيف سيدخل هذه الجولة في مواجهة سهلة مع الجزيرة متذيل الترتيب بسبع نقاط وذلك على أرض ملعب خالد بن الوليد في حمص حيث يسعى الوثبة لفوز يتجاوز به خسارته أمام الوحدة في الجولة الماضية ويثبت به مكانه بالوصافة التي يحتلها حاليا بـ 39 نقطة.

ويلتقي في هذه الجولة أيضا الجيش الثالث مع الشرطة الثامن على ملعب الفيحاء بدمشق ولن يوفر الجيش جهدا لتحقيق الفوز للاقتراب من المتصدر وبالتالي المنافسة على اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي.

وسيخوض الاتحاد الخامس مواجهة سهلة على ملعب السابع من نيسان في حلب مع الفتوة الحادي عشر الذي سيبذل ما بوسعه لتجاوز هذا اللقاء للابتعاد عن فرق الموخرة كما سيلتقي النواعير العاشر مع الساحل الثاني عشر على ملعب الصالة في طرطوس حيث يتقاسم الفريقان هدف الفوز ذاته للابتعاد عن فرق الموخرة وبالتالي الابتعاد عن شبح الهبوط.

مدرب النواعير محمود ارحيم أشار إلى أهمية مباراة فريقه مع الساحل لأن الفريقين يتنافسان على الهروب من خطر الهبوط لذا فالنقاط ستكون مضاعفة ولا سيما أننا فقدنا الكثير من النقاط المهمة في الجولات الماضية وتنتظرنا لقاءات صعبة في المراحل المقبلة الأمر الذي استدعى توجيه اللاعبين بضرورة التركيز على لقاء اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ترضي عشاق النادي وتبعده عن فرق المؤخرة.

ويواجه جبلة المهدد بالهبوط فريق الكرامة على ملعب البعث في جبلة واضعا نصب عينيه النقاط الثلاث للتقدم قليلا والابتعاد عن منطقة الخطر حيث اعتبر مدربه عمار الشمالي أن فريقه ظهر بروح عالية وأفضل من السابق بخطي الدفاع والهجوم وبالتالي كسب نقطة من خارج الأرض من النواعير في الجولة السابقة أمر جيد وهو خطوة نحو الأمام لكن الأمر مختلف مع الكرامة والمباراة ستكون أصعب لأن أداء لاعبيه جيد جدا وارتفع مستواه مؤخرا وسيلعب وهو مرتاح دون ضغوط بعكس فريقنا الذي سيلعب المباراة تحت ضغط نفسي عال.

ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 43 نقطة يليه الوثبة بـ 39 نقطة ثم الجيش بـ 37 نقطة فحطين بـ 36 نقطة فالاتحاد بـ 35 نقطة فالوحدة بـ 33 نقطة فالكرامة بـ 28 نقطة ثم الشرطة بـ 25 نقطة فالطليعة بـ 24 نقطة والنواعير بـ 18 نقطة والفتوة بـ 15 نقطة

والساحل بـ 12 نقطة وجبلة بـ 10 نقاط والجزيرة بـ 7 نقاط.

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