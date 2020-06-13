الحصباني وحاطوم إلى معسكر منتخب الريشة الطائرة
دعا اتحاد الريشة الطائرة اللاعبتين رنيم الحصباني و تالا حاطوم من السويداء لمعسكر تدريبي للمنتخب الوطني تحضيرا للاستحقاقات القادمة .
وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار رئيس اللجنة الفنية للريشة الطائرة بالسويداء هيثم مسعود إلى أن دعوة رنيم لفئة تحت 13 عاما و تالا لفئة تحت 15 عاما جاءت بناء على المستوى الفني ونتائجهما الجيدة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل لفت مسعود إلى أن التدريبات استؤنفت لجميع لاعبي و لاعبات منتخب المحافظة بفئات الأشبال والشبلات والناشئين و الناشئات و الشباب و الشابات استعدادا للاستحقاقات القادمة.
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