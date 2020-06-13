أكثر من 25 ألف إصابة و851 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا
سجلت الولايات المتحدة أكثر من 25 ألف إصابة وأكثر من 800 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت شبكة سي ان ان الإخبارية عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية قولها في بيانات لها إنه “تم تسجيل 25601 حالة إصابة بكورونا أمس فيما تم تسجيل 851 حالة وفاة في أمريكا”.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في أمريكا بلغ 114669 حالة فيما بلغ عدد الإصابات 2048986.
وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من جراء جائحة كوفيد 19 سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.
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